Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 31 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,37 коп до 26,1170 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,60 коп - до 26,3703 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,21 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,03 коп и составляет 28,9583 грн, средний курс продажи вырос - на 2,30 коп до 29,5340 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,238 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 0,4 коп до 4,685 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1170 26,3703 0,4238 0,4685 28,9583 29,5340 Медиана 26,1500 26,3650 0,4390 0,4680 29,0000 29,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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