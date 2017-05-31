Межбанк закрылся котировками доллара 26,30/26,32

В среду, 31 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,30/26,32, к закрытию котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,29, максимальные - 26,305. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные - 26,325.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4640/0,4647, к закрытию котировки составили 0,4621/0,4631.

Торги по евро начались с котировок 29,4375/29,4599, к закрытию котировки составили 29,5454/29,5678.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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