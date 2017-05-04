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Укрсоцбанк сменил прибыль на убыток

04.05.2017 11:24
Первый квартал Укрсоцбанк завершил с убытком 206,14 млн грн чистого убытка
Фото: Getty Images

Укрсоцбанк в первом квартале получил 206,14 млн чистого убытка по сравнению с 96,8 млн прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Чистый процентный доход Укрсоцбанка в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократился до 15,95 млн грн.

Банк увеличил комиссионный доход на 10% - до 265,51 млн грн - и получил 46,53 млн грн прибыли от операций с ценными бумагами по сравнению с 11,095 млн грн годом ранее.

Административные и прочие операционные расходы сократились до 518,72 млн грн.

Активы банка за первый квартал сократились на 5,11% и составили 35,202 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов - до 18,594 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укрсоцбанк, Банки и банковские услуги
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