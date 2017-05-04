27 из 60 банков нуждаются в докапитализации - НБУ
27 из 60 крупнейших украинских банков, диагностику которых Национальный банк Украины (НБУ) проводил в 2015-2016 годах, в настоящее время продолжают докапитализацию. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
На эти финучреждения в совокупности приходится 97% банковского сектора Украины.
Продолжают выполнять программу докапитализации восемь банков из первой группы, диагностика которых была завершена 1 апреля 2015 года, девять банков из второй группы, проверенных к 1 января 2016 года, и десять банков третьей группы, диагностика по которым завершилась 1 апреля 2016 года.
Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, диагностика остальных украинских банков должна быть завершена не позднее конца сентября текущего года, по ее результатам эти финучреждения должны будут согласовать с НБУ свои планы реструктуризации не позднее конца декабря 2017 года.
К середине июля 2017 года все банки в Украине должны располагать минимальным капиталом (200 млн грн). Финучреждения, которые не выполнят это требование, будут выведены с рынка.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9656
-
7483
-
6105
-
4966
-
4080