27 из 60 банков нуждаются в докапитализации - НБУ

Почти половине крупных украинских банков требуется докапитализация

27 из 60 крупнейших украинских банков, диагностику которых Национальный банк Украины (НБУ) проводил в 2015-2016 годах, в настоящее время продолжают докапитализацию. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



На эти финучреждения в совокупности приходится 97% банковского сектора Украины.



Продолжают выполнять программу докапитализации восемь банков из первой группы, диагностика которых была завершена 1 апреля 2015 года, девять банков из второй группы, проверенных к 1 января 2016 года, и десять банков третьей группы, диагностика по которым завершилась 1 апреля 2016 года.



Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, диагностика остальных украинских банков должна быть завершена не позднее конца сентября текущего года, по ее результатам эти финучреждения должны будут согласовать с НБУ свои планы реструктуризации не позднее конца декабря 2017 года.



К середине июля 2017 года все банки в Украине должны располагать минимальным капиталом (200 млн грн). Финучреждения, которые не выполнят это требование, будут выведены с рынка.



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