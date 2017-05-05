Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 5 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,46/26,50*, к 12:00 котировки составили 26,49/26,52

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,46, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,50, максимальные - 26,53.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4514/0,4524 к 12:00 котировки составили 0,4530/0,4540.



Торги по евро начались с котировок 29,0504/29,0943 к 12:00 котировки составили 29,0409/29,0712.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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