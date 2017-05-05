Межбанк закрылся котировками доллара 26,48/26,51

В пятницу, 5 мая, торги по доллару США открылись котировками 26,46/26,50, к закрытию котировки составили 26,48/26,51

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,46, максимальные - 26,50. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,50, максимальные - 26,53.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4514/0,4524 к закрытию котировки составили 0,4525/0,4535.

Торги по евро начались с котировок 29,0504/29,0943, к закрытию котировки составили 29,0723/29,1053.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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