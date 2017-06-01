Дорогие игрушки. Во сколько государству обходятся госбанки

Минфин не спешит презентовать новую стратегию развития госбанков

После национализации Приватбанка, более половины банковской системы перешло под управление государства. Согласно данным НБУ, в первом квартале доля чистых активов госбанков составляла 55,1%. В государственных банках сконцентрировано 60,9% депозитов населения. Но что получает от этого государство?

Платят все

Основная проблема госбанков - качество кредитного портфеля. В апреле доля проблемных кредитов в них, по данным НБУ, достигла 71,43%. Это гораздо больше, чем у финучреждений с иностранным и украинским частным капиталом. Традиционно главные неплательщики госбанков - олигархи и бизнесмены, близкие к власти.

Неоплачиваемые долги и потеря активов на временно оккупированных территориях стали причиной миллиардных убытков госбанков в 2014-2015 годах. Лишь сейчас некоторым из них все же удалось вернуться к прибыльной деятельности. В первом квартале банковская система получила 5 млрд грн прибыли, 3 млрд из которой приходится на банки с государственным капиталом.

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Но такие результаты и близко не перекрывают вливаний государства в госбанки. За девять лет Минфин увеличило их уставный капитал более чем на 200 млрд грн. Согласно официальным данным, с 2008 по 2017 Укрэксимбанк докапитализировали на 35, 8 млрд грн, Укргазбанк - на 13,1 млрд грн, Ощадбанк - 40,3 млрд грн. Национализация Приватбанка может обойтись суммарно более чем в 140 млрд грн.

"Госбанки докапитализировали за счет передачи на их баланс облигаций внутреннего государственного займа. Большинство этих бумаг и остается в их владении. Эти активы - наиболее здоровая часть баланса госбанков, постоянно приносящая им процентный доход. Таким образом государство заместило кредиты, которые уже не обслуживаются", - объясняет Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Самая крупная докапитализация потребовалась национализированному Приватбанку. В прошлом году правительство на его поддержку направило 116,8 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма. Но совсем недавно глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила, банку понадобятся дополнительные вливания от 30 млрд грн. Окончательная сумма станет известна после публикации аудированного отчета банка за 2016 год.

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Несмотря на стабильное финансирование и отсутствие проблем с ликвидностью, госбанки удерживают максимальные депозитные ставки на рынке. Согласно Украинскому индексу ставок, средняя ставка по гривневым вкладам физлиц на 12 месяцев в конце мая составляла 15,73%. В то же время Ощадбанк и Приватбанк привлекают средства населения под 16% годовых.

Данные: Минфин

"Не секрет, что государственные банки в разные периоды времени получали те или иные преференции или специальные обязательства, которые на самом деле вредят конкуренции, независимо от того, была ли выгода для этих банков. Доминирующая доля государственных банков на рынке может быть угрозой для здоровой конкуренции", - говорит Владимир Лавренчук, глава Райффайзенбанка Аваль. По его мнению, медлить с приватизацией госбанков нельзя.

Время терпит

Минфин начал планировать реформу госбанков и их будущую продажу еще в 2016 году. Но разработанная совместно с МВФ, Мировым банком, Международной финансовой корпорацией и ЕБРР стратегия после национализации Приватбанка стала неактуальной. Минфин начал работать над новым документом, но до сих пор не опубликовал его.

"Конечная цель неизменна - это частичная или полная приватизация государственных банков, в том числе путем привлечение международных инвесторов. Будущая стратегия будет направлена ​​на максимизацию стоимости каждого из банков, фокусироваться на сильных сторонах банков и обеспечивать равные конкурентные условия на рынке", - сообщили ЛІГА.net в Минфине.

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Согласно последнему меморандуму Украины с МВФ от 2 марта 2007 года, Минфин еще месяц назад должен был презентовать документ. Кабинет министров должен был одобрить его в конце апреля 2017 года. Но этого не произошло. Новых сроков презентации документа в Минфине пока не называют.

"Обновленная стратегия должна среди нескольких сценариев развития выбрать оптимальный с точки зрения максимизации стоимости активов государства и дополнительных инвестиций. Уже тот факт, что существует несколько альтернативных вариантов стратегии, разработанных различными группами, говорит, что вопрос не простой и ответ на него не очевиден", - сообщили в Минфине.

Кристина Болотова