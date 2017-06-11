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Суд разрешил взыскать 230 млн грн с компаний Жеваго

11.06.2017 18:27
Хозяйственный суд Полтавской области решил взыскать около 230 млн грн с Авторадиатора и АвтоКрАЗа
Константин Жеваго

Хозяйственный суд Полтавской области решил взыскать около 230 млн грн с компаний бизнесмена Константина Жеваго. Об этом свидетельствует решение суда по делу N917/405/17 от 6 июня.

Таким образом, суд удовлетворил иск ликвидатора банка Финансы и Кредит и решил взыскать 219,9 млн грн с предприятия Авторадиатора и еще 10,5 млн грн - солидарно с этого предприятия и АвтоКрАЗа (как поручителя) на основании кредитного договора.

Авторадиатор входит в группу КрАЗ, подконтрольной Жеваго. Он же был мажоритарным акционером банка Финансы и Кредит.

Объем исковых требований к группе КрАЗ превышает 3 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Финансы и Кредит Банк, Жеваго Константин
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