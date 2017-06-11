Суд разрешил взыскать 230 млн грн с компаний Жеваго
Хозяйственный суд Полтавской области решил взыскать около 230 млн грн с компаний бизнесмена Константина Жеваго. Об этом свидетельствует решение суда по делу N917/405/17 от 6 июня.
Таким образом, суд удовлетворил иск ликвидатора банка Финансы и Кредит и решил взыскать 219,9 млн грн с предприятия Авторадиатора и еще 10,5 млн грн - солидарно с этого предприятия и АвтоКрАЗа (как поручителя) на основании кредитного договора.
Авторадиатор входит в группу КрАЗ, подконтрольной Жеваго. Он же был мажоритарным акционером банка Финансы и Кредит.
Объем исковых требований к группе КрАЗ превышает 3 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
11085
-
6898
-
5330
-
5291
-
5207