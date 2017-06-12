Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 12 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,93 коп до 25,8650 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,53 коп - до 26,1677 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,20 коп и составляет 28,7930 грн, средний курс продажи упал - на 3,63 коп до 29,3890 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 4,200 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,635 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8650 26,1677 0,4200 0,4635 28,7930 29,3890 Медиана 25,9000 26,1500 0,4350 0,4630 28,8000 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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