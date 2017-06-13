Фонд гарантирования намерен продать активы банков на 7,3 млрд грн

На этой неделе запланирована продажа активов 49 неплатежеспособных и ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланировал продажу активов 49 неплатежеспособных и ликвидируемых банков на общую сумму 7,33 млрд грн.



Из этой суммы на 6,44 млрд грн приходятся на права требования по кредитам, 876,78 млн грн - на основные средства ликвидируемых банков, 0,8 млн грн - другие активы (монеты, слитки, иконы и др), уточняет ФГВФЛ. Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 8,19 млн грн.



Фонд сообщает также, что на прошлой неделе продал активы 36 банков на общую сумму 59,47 млн грн.



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