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Фонд гарантирования намерен продать активы банков на 7,3 млрд грн

13.06.2017 12:17
На этой неделе запланирована продажа активов 49 неплатежеспособных и ликвидируемых банков
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланировал продажу активов 49 неплатежеспособных и ликвидируемых банков на общую сумму 7,33 млрд грн.

Из этой суммы на 6,44 млрд грн приходятся на права требования по кредитам, 876,78 млн грн - на основные средства ликвидируемых банков, 0,8 млн грн - другие активы (монеты, слитки, иконы и др), уточняет ФГВФЛ. Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 8,19 млн грн.

Фонд сообщает также, что на прошлой неделе продал активы 36 банков на общую сумму 59,47 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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