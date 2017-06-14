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Процентные ставки по автокредитам и ипотеке снизились

14.06.2017 11:10
Обзор актуальных кредитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 14.06.2017)

За последние два месяца ипотека и автокредиты подешевели. Потребительские кредиты выросли в цене. Из 29 исследуемых банков, кредитуют по-прежнему 24. Общее число предлагаемых банками кредитных программ выросла с 97 до 106.

Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили снизилась на 1,72 п.п. и составляет 15,97% годовых. Процентные ставки по автокредитам снижаються уже несколько месяцев. Минимальные ставки предлагают ОТП Банк (0,01- 1,0%), Укргазбанк (1,49%), при условии 60% первого взноса и срока кредитования - 12 мес.

Средняя стоимость ипотеки опустилась на 1,93 п.п., и составляет 20,90% годовых. Минимальные ставки предлагает  Укргазбанк на покупку жилья на первичном рынке, под 5-10% годовых на срок от 1 до 2 лет.

Потребительские кредиты подорожали на 1,24 п.п., средняя процентная ставка составляет 36,18% годовых. Минимальную ставку временно предлагает УкрсоцБанк (13,99%). Кредобанк предлагает кредит наличкой под 17,9% годовых, под залог недвижимости. Укрсиббанк предлагает товары в интернет-магазинах под 18,01% годовых. Овердрафты выросли в цене не так существенно, на 0,18 п.п. Их стоимость составляет 32,59% годовых.

 

При написании материала исследовались 24 банка, 106  кредитных программ,
данные по состоянию на 14.06.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: кредиты
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