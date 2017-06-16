НБУ приступил к созданию кредитного реестра

Нацбанк уже готов запустить единый кредитный реестр в текстовом режиме

Национальный банк Украины (НБУ) приступил к созданию единого кредитного реестра (КР). Как сообщает FinClub, 14 июня регулятор представил эту инициативу участникам финансового рынка.



В КР будет собираться информация обо всех заемщиках-юрлицах и о физлицах с кредитами свыше 50 тыс. грн. Информация о физических лицах будет включать 26 параметров, юридических - 60. Речь идет об информации о заемщике, его финпоказателях, поручителях, залогах, параметрах кредита.



Замглавы НБУ Катерина Рожкова сообщила, что регулятор уже готов запускать реестр в тестовом режиме. "Подача данных в кредитный реестр заменит несколько форм финансовой отчетности", - сказала она.



Для создания КР достаточно действующего законодательства, поэтому банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц начнут подавать информацию о своих заемщиках до конца текущего года.



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