Фонд гарантирования не может начать ликвидацию трех банков

Из-за продолжающихся судебных процессов ФГВФЛ не может начать ликвидацию трех финучреждений

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) не может приступить к ликвидации трех банков в связи с продолжающимися судебными процессами относительно этих финучреждений. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Фонд не может начать ликвидацию признанного неплатежеспособным в июне 2015 года банка Финансовая инициатива, санационного Родовид Банка, в феврале 2016 года переданного в управление фонда по решению Национального банка Украины и Министерства финансов, и признанного неплатежеспособным в апреле 2016 года банка Юнисон.



Вкладчики банка Финансовая инициатива уже получили 3,91 млрд грн гарантированного возмещения, банка Юнисон - 119 млн грн.



Также ФГВФЛ пока не приступил к ликвидации признанного неплатежеспособным в апреле 2017 года Диамантбанка. Срок временной администрации в нем истекает 23 июня.



Сейчас продолжается ликвидация 87 банков, обанкротившихся за период с января 2013 года.

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