НАБУ подозревает банк Надра в растрате 400 млн грн

Банк Фирташа подозревают в причастности к растрате средств, выделенных на завод бизнесмена

Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК). Это следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17.



И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.



Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками Надры, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.



Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.



Также для конвертации долларов в гривни использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около $626,348 млн.

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