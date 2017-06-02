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НАБУ подозревает банк Надра в растрате 400 млн грн

02.06.2017 12:27
Банк Фирташа подозревают в причастности к растрате средств, выделенных на завод бизнесмена
Фото: EPA

Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК). Это следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17.

И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками Надры, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.

Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.

Также для конвертации долларов в гривни использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около $626,348 млн. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фирташ Дмитрий, Надра
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