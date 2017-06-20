Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 20 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,40 коп до 25,8210 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,43 коп - до 26,0960 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,57 коп и составляет 28,7000 грн, средний курс продажи вырос - на 0,53 коп до 29,2660 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,3 коп и составляет 4,139 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,5 коп до 4,542 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,38 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8210 26,0960 0,4139 0,4542 28,7000 29,2660 Медиана 25,8500 26,1000 0,4300 0,4545 28,7000 29,2250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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