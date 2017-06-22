Курсы валют НБУ на 22.06.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 22 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2602,3602 грн за $100;

2900,8509 грн за 100 евро;

4,3373 грн за 10 руб РФ.



На 21 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2603,4880 грн за $100;

2904,4512 грн за 100 евро;

4,4444 грн за 10 руб РФ.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.