До конца года ФГВФЛ выставит все активы банков на ProZorro

До конца текущего года Фонд гарантирования вкладов обещает выставить все активы управляемых банков на продажу через ProZorro

До конца текущего года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставит на ProZorro все активы банков, находящихся под его управлением. Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, пишет FinClub.



"До конца 2017 года мы планирует выставить на продажи через ProZorro все 100% активов банков, которые находятся под управлением фонда", - сказал он.



Сейчас фонд выставляет торги по номиналу и, если актив не находит покупателя, на следующих торгах, которые проводятся через 10 дней, цена снижается на 10%.



"К сентябрю мы хотим выйти на голландский аукциона, который позволит ускорить продажи и снижать цену, скажем, до 30% от номинала в течение одних торгов. Это немного другой механизм, который нужно доработать", - сказал Константин Ворушилин.

Балансовая стоимость активов, которые будут выставлены на продажу - порядка 470 млрд грн. "Но за сколько они будут проданы, мы пока не знаем. У нас на 15 млрд грн - "мусорные" ценные бумаги. Еще на 70 млрд грн - права требования по кредитам, по которым либо не было залогов, либо в залоге те же "мусорные" ценные бумаги", - отметил директор ФГВФЛ.

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