ПриватБанк докапитализируют еще на 38,5 млрд грн
Правительство приняло решение о дополнительной докапитализации ПриватБанка на 38,5 млрд грн. Об этом сказал сегодня, 23 июня, министр финансов Александр Данилюк, сообщает пресс-служба.
"Правительство приняло решение, важное решение, о дополнительной капитализации ПриватБанка на сумму 38,5 млрд грн", - сказал он.
Он напомнил, что анализ потребности ПриватБанка в дополнительном капитале проводил независимый аудитор - компанией E&Y.
"Решение о докапитализации принято на основании предложения Национального банка, а также рекомендаций экспертно-аналитического совета. Докапитализация проводится в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего госзайма. На первом этапе предусматривается выпуск ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн. Это достаточно большая сумма денег, которую государство вынуждено внести в капитал банка для покрытия убытков", - уточнил Данилюк.
Министр отметил, что, по словам аудитора, качество кредитного портфеля оказалось хуже, чем ожидалось на момент перехода банка в государственную собственность.
В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.
В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
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Украина может запретить компании Pricewaterhouse Coopers проводить аудит банков после аудита ПриватБанка. Аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения, говорят в НБУ и других органах власти.
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