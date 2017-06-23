ПриватБанк докапитализируют еще на 38,5 млрд грн

Кабмин принял решение докапитализировать ПриватБанк еще на 38,5 млрд грн, сообщил министр финансов

Правительство приняло решение о дополнительной докапитализации ПриватБанка на 38,5 млрд грн. Об этом сказал сегодня, 23 июня, министр финансов Александр Данилюк, сообщает пресс-служба.



"Правительство приняло решение, важное решение, о дополнительной капитализации ПриватБанка на сумму 38,5 млрд грн", - сказал он.



Он напомнил, что анализ потребности ПриватБанка в дополнительном капитале проводил независимый аудитор - компанией E&Y.



"Решение о докапитализации принято на основании предложения Национального банка, а также рекомендаций экспертно-аналитического совета. Докапитализация проводится в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего госзайма. На первом этапе предусматривается выпуск ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн. Это достаточно большая сумма денег, которую государство вынуждено внести в капитал банка для покрытия убытков", - уточнил Данилюк.



Министр отметил, что, по словам аудитора, качество кредитного портфеля оказалось хуже, чем ожидалось на момент перехода банка в государственную собственность.



В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.



В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.



Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.



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Украина может запретить компании Pricewaterhouse Coopers проводить аудит банков после аудита ПриватБанка. Аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения, говорят в НБУ и других органах власти.



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