Глава ПриватБанка Шлапак подает в отставку

Председатель правления ПриватБанка в ближайшее время покинет свой пост

Александр Шлапак

ЛIГАБiзнесIнформ

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