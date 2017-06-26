Глава ПриватБанка Шлапак подает в отставку
Глава правления национализированного ПриватБанка Александр Шлапак в ближайшее время подаст в отставку. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
"Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления", - гласит сообщение.
Наблюдательный совет банка может рассмотреть соответствующее заявление Шлапака в конце июля.
Сегодня правительство опубликовало план докапитализации ПриватБанка на еще на 38,5 млрд грн. Докапитализацию осуществят посредством выпуска госбондов.
В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.
В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
Читайте также: Коломойский ответил на обвинения в выводе 110 млрд грн из Привата
НБУ объяснил, почему ПриватБанку понадобилась докапитализация
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
14680
-
11620
-
6634
-
5328
-
4797