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Глава ПриватБанка Шлапак подает в отставку

26.06.2017 15:02
Председатель правления ПриватБанка в ближайшее время покинет свой пост
Александр Шлапак

Глава правления национализированного ПриватБанка Александр Шлапак в ближайшее время подаст в отставку. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Александр Шлапак выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния ПриватБанка и в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту председателя правления", - гласит сообщение.

Наблюдательный совет банка может рассмотреть соответствующее заявление Шлапака в конце июля. 

Сегодня правительство опубликовало план докапитализации  ПриватБанка на еще на 38,5 млрд грн. Докапитализацию осуществят посредством выпуска госбондов.

В НБУ ранее говорили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.

В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге. 

Читайте также: Коломойский ответил на обвинения в выводе 110 млрд грн из Привата

НБУ объяснил, почему ПриватБанку понадобилась докапитализация

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Шлапак
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