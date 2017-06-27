Два испанских банка объединятся
Две испанских банка, которые правительство национализировало после кризиса на рынке недвижимости 2012 года, объявили о слиянии. Как сообщает пресс-служба Bankia - четвертого по величине банка Испании - он купит Banco Mare Nostrum (BMN).
Bankia выпустит новые акции в пользу акционеров BMN на сумму 6,7% объединенного капитала двух финучреждений. BMN, который которого не торгуется на бирже, оценен в €825 млн.
Bankia рассчитывает, что сделка позволит увеличить прибыль на акцию на 16% и сократить затраты на €155 млн евро.
После кризиса Испания влила в Bankia €22 млрд, в BMN €1,65 млрд. Правительство контролирует около 65% акций каждого, но после слияния будет постепенно продавать их.
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