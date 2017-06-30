Официальные курсы банковских металлов на 30.06.2017

Нацбанк Украины установил на 30 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 324540,99 грн;

серебро - 4392,46 грн;

платина - 240371,73 грн;

палладий - 223929,37 грн.

Напомним, на 29 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 326105,82 грн;

серебро - 4344,95 грн;

платина - 240458,71 грн;

палладий - 224810,63 грн.

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