Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 30 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3,60 коп до 25,8676 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,59 коп - до 26,1200 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 26,04 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,61 коп и составляет 29,2316 грн, средний курс продажи вырос - на 11,13 коп до 29,8904 грн. Продать евро дороже можно за 29,45 грн, купить дешевле - за 29,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 4,093 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,462 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8676 26,1200 0,4093 0,4462 29,2316 29,8904 Медиана 25,8800 26,1000 0,4200 0,4450 29,3000 29,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 25 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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