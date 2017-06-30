Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,59 коп - до 26,1200 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 26,04 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 10,61 коп и составляет 29,2316 грн, средний курс продажи вырос - на 11,13 коп до 29,8904 грн. Продать евро дороже можно за 29,45 грн, купить дешевле - за 29,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 4,093 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,462 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,38 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8676
|
26,1200
|
0,4093
|
0,4462
|
29,2316
|
29,8904
|
Медиана
|
25,8800
|
26,1000
|
0,4200
|
0,4450
|
29,3000
|
29,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 25 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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