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Держатели евробондов ПриватБанка не смогли собраться

06.06.2017 15:22
Собрание, назначенное на 5 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума

Собрание держателей еврооблигаций британской компании UK SPV Credit Finance plc. 5 июня не состоялось. Об этом сообщается на сайте Лондонской  фондовой биржи, пишет FinClub.

Планировалось собрать держателей еврооблигаций ПриватБанка на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и ставкой 10,875% и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года и ставкой 10,25%.

Собрание, назначенное на 11:00 утра, не состоялось из-за отсутствия кворума. Поэтому собрание перенесено на 11:00 утра 21 июня, сказано в сообщении.

На собрании будет поднят вопрос сложения полномочий трасти Deutsche Trustee Company Limited. Новым трасти должен стать Madison Pacific Trust Limited.

Напомним, держатели еврооблигаций ПриватБанка хотят оспорить процедуру bail-in - принудительной конвертации обязательств ПриватБанка перед третьими лицами в его капитал. UK SPV Credit Finance plc выпускала евробонды для последующего кредитования ПриватБанка.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, облигации, евробонды
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