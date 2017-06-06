Держатели евробондов ПриватБанка не смогли собраться
Собрание держателей еврооблигаций британской компании UK SPV Credit Finance plc. 5 июня не состоялось. Об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи, пишет FinClub.
Планировалось собрать держателей еврооблигаций ПриватБанка на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и ставкой 10,875% и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года и ставкой 10,25%.
Собрание, назначенное на 11:00 утра, не состоялось из-за отсутствия кворума. Поэтому собрание перенесено на 11:00 утра 21 июня, сказано в сообщении.
На собрании будет поднят вопрос сложения полномочий трасти Deutsche Trustee Company Limited. Новым трасти должен стать Madison Pacific Trust Limited.
Напомним, держатели еврооблигаций ПриватБанка хотят оспорить процедуру bail-in - принудительной конвертации обязательств ПриватБанка перед третьими лицами в его капитал. UK SPV Credit Finance plc выпускала евробонды для последующего кредитования ПриватБанка.
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