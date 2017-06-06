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Суд продлил меру пресечения сотруднику НБУ на два месяца

06.06.2017 19:00
Сергею Шацкому продлили меру пресечения еще на два месяца
Сергей Шацкий (фото - пресс-служба НБУ)

Директору департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) Сергею Шацкому продлили меру пресечения еще на два месяца. Об этом говорится в решении суда по делу N757/28179/17-к от 24 мая.

Печерский районный суд Киева принял решение продлить срок действия возложенных на подозреваемого Сергея Шацкого обязанностей на период действия меры пресечения в виде залога на два месяца - до 24 июля 2017 года. Залог в размере 800 тыс. грн был заплачен за подозреваемого еще 6 февраля 2017 года (установлен 3 февраля).

Ему необходимо уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места проживания, сдать на хранение заграничный паспорт, удерживаться от общения с другими подозреваемыми.

3 февраля сообщалось, что сотрудники Главного следственного управления Генпрокуратуры разоблачили главу департамента платежных систем НБУ и трех его сообщников при получении $25 тыс. взятки.

В НБУ указали, что Шацкий был задержан по месту жительства ночью и деньги нашли при обыске. "Арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Во время упомянутого события был обыск, а не задержание со взяткой, непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было", - говорилось в заявлении регулятора.

В тот же день Печерский суд избрал Сергею Шацкому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тыс. грн.

2 марта Апелляционный суд отказал защите Шацкого в отмене этого решения и оставил в силе решение суда первой инстанции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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