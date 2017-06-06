Суд продлил меру пресечения сотруднику НБУ на два месяца

Сергею Шацкому продлили меру пресечения еще на два месяца

Директору департамента платежных систем Национального банка Украины (НБУ) Сергею Шацкому продлили меру пресечения еще на два месяца. Об этом говорится в решении суда по делу N757/28179/17-к от 24 мая.



Печерский районный суд Киева принял решение продлить срок действия возложенных на подозреваемого Сергея Шацкого обязанностей на период действия меры пресечения в виде залога на два месяца - до 24 июля 2017 года. Залог в размере 800 тыс. грн был заплачен за подозреваемого еще 6 февраля 2017 года (установлен 3 февраля).



Ему необходимо уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места проживания, сдать на хранение заграничный паспорт, удерживаться от общения с другими подозреваемыми.



3 февраля сообщалось, что сотрудники Главного следственного управления Генпрокуратуры разоблачили главу департамента платежных систем НБУ и трех его сообщников при получении $25 тыс. взятки.



В НБУ указали, что Шацкий был задержан по месту жительства ночью и деньги нашли при обыске. "Арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Во время упомянутого события был обыск, а не задержание со взяткой, непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было", - говорилось в заявлении регулятора.



В тот же день Печерский суд избрал Сергею Шацкому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тыс. грн.



2 марта Апелляционный суд отказал защите Шацкого в отмене этого решения и оставил в силе решение суда первой инстанции.



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