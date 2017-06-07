Официальные курсы банковских металлов на 7.06.2017

Нацбанк Украины установил на 7 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 339499,56 грн;

серебро - 4608,90 грн;

платина - 249342,55 грн;

палладий - 220733,77 грн.

Напомним, на 6 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331389,49 грн;

серебро - 4517,69 грн;

платина - 244675,53 грн;

палладий - 216292,12 грн.

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