Фонд гарантирования вкладов продает Республику Фирташа

ФГВФЛ выставил на продажу торгово-развлекательный центр Республика. Стартовая цена - 2,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу права требования по кредитам банка Надра, общая задолженность по которым превысила 2,72 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



"Одним лотом на торги выставляются права требования по двум кредитам, которые находятся на балансе банка Надра. Компании-заемщики ведут хозяйственную деятельность в сферах "строительство" и "предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества", - отмечает фонд.



В обеспечение по договорам переданы имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно - многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом. Запланировано размещение 450 магазинов, зоны развлечений площадью 22 тыс. кв. м и паркинга на 4 тыс. автомобилей, что делает этот проект самым большим ТРЦ в столице.



Кроме того, в залоге банка - ипотека трех земельных участков, общей площадью 15,72 га, и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.



Аукцион состоится 7 июля в системе ProZorro.Продажи. Стартовая цена реализации - 2,5 млрд грн.



Хозяйственный суд Киева 18 мая удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) к кипрской компании Берлинотто об обращении взыскания на долю корпоративных прав компании Мегаполисжилстрой. В марте 2016 года НБУ подал иск к Берлинотто с просьбой обратить взыскание на корпоративные права Мегаполисжилстроч для частичного погашения задолженности банка Надра.



В свое время компания Мегаполисжилстрой взяла кредит в банке Надра, предоставив в качестве залога по этому кредиту корпоративные права на недостроенный проект ТРЦ Республика. Позже банк Надра передал эти корпоративные права в качестве залога НБУ - под кредит рефинансирования.



ТРЦ Республика - один из крупнейших строящихся инфраструктурных объектов Украины - расположен на столичной Кольцевой дороге. Инвесторами в свое время выступили Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев.



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