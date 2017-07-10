Процентные ставки по депозитам преимущественно снизились

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 10.07.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 10.07.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов ОТП Банк, Укрсиббанк и БМБанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком свыше года (на 0,12 п.п. до 13,20%). Подешевели и вклады на период 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 13,27% годовых). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,19 п.п. до 10,27% годовых. Выросли в цене и депозиты на срок от 3 до 6 месяцев, на 0,10 п.п. до 12,83% годовых. Без изменений осталась доходность вкладов сроком до 1 месяца (9,23%) и бессрочных сбережений (7,53%).

Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,06 п.п. для депозитов сроком от 1 до 3 месяцев и составляет 1,66% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 2,78% годовых. Синхронно опустилась доходность сбережений на срок от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,59% и до 3,85% годовых соответственно). Не претерпела изменений и стоимость вкладов на период до 1 месяца (1,41%). Средняя ставка для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,14% годовых.

Средняя процентная ставка в евро снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 1,81% годовых). Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,03 п.п. до 2,58% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 1,27% годовых. Не изменилась доходность и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%). Также без изменений остались средние ставки по депозитам на период свыше года (2,96%) и по бессрочным сбережениям (0,86%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 10.07.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,53% 9,23% 10,27% 12,83% 13,27% 13,20% USD 1,14% 1,41% 1,66% 2,78% 3,59% 3,85% EUR 0,86% 1,08% 1,27% 1,81% 2,58% 2,96%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам

от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 10.07.17

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