Процентные ставки по депозитам преимущественно снизились
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 10.07.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов ОТП Банк, Укрсиббанк и БМБанк.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком свыше года (на 0,12 п.п. до 13,20%). Подешевели и вклады на период 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 13,27% годовых). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,19 п.п. до 10,27% годовых. Выросли в цене и депозиты на срок от 3 до 6 месяцев, на 0,10 п.п. до 12,83% годовых. Без изменений осталась доходность вкладов сроком до 1 месяца (9,23%) и бессрочных сбережений (7,53%).
Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,06 п.п. для депозитов сроком от 1 до 3 месяцев и составляет 1,66% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 2,78% годовых. Синхронно опустилась доходность сбережений на срок от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,59% и до 3,85% годовых соответственно). Не претерпела изменений и стоимость вкладов на период до 1 месяца (1,41%). Средняя ставка для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,14% годовых.
Средняя процентная ставка в евро снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 1,81% годовых). Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,03 п.п. до 2,58% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 1,27% годовых. Не изменилась доходность и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%). Также без изменений остались средние ставки по депозитам на период свыше года (2,96%) и по бессрочным сбережениям (0,86%).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 10.07.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,53%
|
9,23%
|
10,27%
|
12,83%
|
13,27%
|
13,20%
|
USD
|
1,14%
|
1,41%
|
1,66%
|
2,78%
|
3,59%
|
3,85%
|
EUR
|
0,86%
|
1,08%
|
1,27%
|
1,81%
|
2,58%
|
2,96%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 10.07.17
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