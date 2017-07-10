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Процентные ставки по депозитам преимущественно снизились

10.07.2017 13:37
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 10.07.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 10.07.2017, см. Таблицу 1). Снизили доходность предлагаемых депозитов ОТП Банк, Укрсиббанк и БМБанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам сроком свыше года (на 0,12 п.п. до 13,20%). Подешевели и вклады на период 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 13,27% годовых). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,19 п.п. до 10,27% годовых. Выросли в цене и депозиты на срок от 3 до 6 месяцев, на 0,10 п.п. до 12,83% годовых. Без изменений осталась доходность вкладов сроком до 1 месяца (9,23%) и бессрочных сбережений (7,53%).

Средняя процентная ставка в долларах США упала на 0,06 п.п. для депозитов сроком от 1 до 3 месяцев и составляет 1,66% годовых. Вклады на период от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 2,78% годовых. Синхронно опустилась доходность сбережений на срок от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 2,59% и до 3,85% годовых соответственно). Не претерпела изменений и стоимость вкладов на период до 1 месяца (1,41%). Средняя ставка для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,14% годовых.

Средняя процентная ставка в евро снизилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,05 п.п. до 1,81% годовых). Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,03 п.п. до 2,58% годовых. Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,07 п.п. до 1,27% годовых. Не изменилась доходность и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%). Также без изменений остались средние ставки по депозитам на период свыше года (2,96%) и по бессрочным сбережениям (0,86%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 10.07.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,53%

9,23%

10,27%

12,83%

13,27%

13,20%

USD

1,14%

1,41%

1,66%

2,78%

3,59%

3,85%

EUR

0,86%

1,08%

1,27%

1,81%

2,58%

2,96%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 144 депозитным программам
от 30 украинских банков, дата последнего обновления - 10.07.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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