Активы 54 банков-банкротов планируется продать за 11,8 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов запланировал на этой неделе продать активы ликвидируемых банков на 11,86 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на текущей неделе запланировал продажу активов 54 ликвидируемых банков на общую сумму 11,86 млрд грн.



Из этой суммы 9,9 млрд грн приходится на права требования по кредитам, 1,95 млрд грн - на основные средства ликвидируемых банков, уточняет ФГВФЛ.



Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 0,42 млн грн, другие активы - монеты, иконы и тому подобное - за 0,27 млн грн на продажу выставлены



Фонд на прошлой неделе продал активы 30 банков-банкротов за 109,47 млн грн.



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