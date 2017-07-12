Межбанк закрылся котировками доллара 25,90/25,915

В среду, 12 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,93/25,95, к закрытию котировки составили 25,90/25,915

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,90, максимальные - 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,915, максимальные - 25,95.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4275/0,4281, к закрытию котировки составили 0,4311/0,4317.

Торги по евро начались с котировок 29,7235/29,7464, к закрытию котировки составили 29,5726/29,5871.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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