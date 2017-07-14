Официальные курсы банковских металлов на 14.07.2017

Нацбанк Украины установил на 14 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 316531,70 грн;

серебро - 4142,00 грн;

платина - 238651,76 грн;

палладий - 224888,39 грн.

Напомним, на 13 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 315799,28 грн;

серебро - 4101,66 грн;

платина - 230864,10 грн;

палладий - 217390,55 грн.

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