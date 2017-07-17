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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

17.07.2017 10:01
В понедельник, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,43 коп до 25,8300 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,88 коп - до 26,1135 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,93 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,98 коп и составляет 29,3535 грн, средний курс продажи вырос - на 7,80 коп до 29,9680 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,6 коп и составляет 4,024 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп до 4,423 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,31 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,8300

26,1135

0,4024

0,4423

29,3535

29,9680

Медиана

25,8050

26,1100

0,4175

0,4410

29,3500

29,9500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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