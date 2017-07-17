Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 17 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,43 коп до 25,8300 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,88 коп - до 26,1135 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,93 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,98 коп и составляет 29,3535 грн, средний курс продажи вырос - на 7,80 коп до 29,9680 грн. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле - за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,6 коп и составляет 4,024 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп до 4,423 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,31 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8300 26,1135 0,4024 0,4423 29,3535 29,9680 Медиана 25,8050 26,1100 0,4175 0,4410 29,3500 29,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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