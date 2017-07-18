НБУ зарегистрировал новую банковскую группу

В банковскую группу вошли компания по управлению активами Магистр, банк Сич и негосударственный пенсионный фонд Европейский выбор

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковскую группу банка Сич. Решение о регистрации №261 было принято 14 июля.

Как сообщается на сайте регулятора, в новую банковскую группу вошли компания по управлению активами Магистр, банк Сич и негосударственный пенсионный фонд Европейский выбор.

Контролерами группы являются Валерий Раздорожный и Олег Баланда.

Крупнейший акционер банка Сич - бывший глава московского представительства Нафтогаза и бывший глава набсовета Еврогазбанка Виталий Раздорожный (48,33%). Олег Баланда владеет 36,7% акций, 9,2% акций принадлежит члену набсовета Андрею Мельнику.

На 1 апреля по размеру активов банк Сич занимал 53-е место (1,003 млрд грн) среди 90 действующих в стране банков.

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