 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.79  26.06   EUR:  29.46  30.05
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ зарегистрировал новую банковскую группу

18.07.2017 12:59
В банковскую группу вошли компания по управлению активами Магистр, банк Сич и негосударственный пенсионный фонд Европейский выбор
Фото - пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковскую группу банка Сич. Решение о регистрации №261 было принято 14 июля.

Как сообщается на сайте регулятора, в новую банковскую группу вошли компания по управлению активами Магистр, банк Сич и негосударственный пенсионный фонд Европейский выбор.

Контролерами группы являются Валерий Раздорожный и Олег Баланда.

Крупнейший акционер банка Сич - бывший глава московского представительства Нафтогаза и бывший глава набсовета Еврогазбанка Виталий Раздорожный (48,33%). Олег Баланда владеет 36,7% акций, 9,2% акций принадлежит члену набсовета Андрею Мельнику.

На 1 апреля по размеру активов банк Сич занимал 53-е место (1,003 млрд грн) среди 90 действующих в стране банков.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Банк Сич
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров