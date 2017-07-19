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В Нацбанке рассказали о судьбе российских банков в Украине

19.07.2017 18:37
Сделки по покупке российских банков будут рассмотрены "под микроскопом", заявила замглавы Нацбанка
Екатерина Рожкова, фото: пресс-служба НБУ

У Национального банка Украины есть много вопросов к российским олигархам, претендующим на покупку банков с российским государственным капиталом, работающим в Украине. Об этом в интервью LIGA.net заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Отвечая на вопрос, считает ли Нацбанк российских олигархов надежными инвесторами для украинских банков, Рожкова сказал: "У нас к ним есть много вопросов. По закону Национальный банк должен проверить репутацию потенциального покупателя и его финансовое состояние. Понятно, что репутация должна быть очень высокого уровня, нам должно быть понятно, что потенциальный инвестор собирается делать с банком. Мы должны быть уверены, что у него есть опыт работы с такими большими институциями".

"Наши репутационные риски в отношении возможной продажи российских банков очень высокие. Любая сделка будет рассмотрена под микроскопом. Мы понимаем, что каждый будет пытаться найти связь между новым инвестором и старым, то есть между новым покупателем и правительством Российской Федерации. И здесь мы действительно должны убедиться, что связи нет", - добавила она.

По словам Рожковой у НБУ, к примеру, нет сомнений в причинах заинтересованности российского бизнесмена Саида Гуцериева в покупке украинской "дочки" Сбербанка России. "Вопрос наличия некой политической связи между ним и правительством РФ мы сейчас пытаемся исследовать", - уточнила она.

"Мы все должны понимать, что банки с государственным российским капиталом в Украине оказались заложниками непростой ситуации. Они, кстати, серьезно обвиняют Национальный банк в том, что регулятор публично говорит, что у них нет будущего в Украине, и тем самым не дает им развиваться. Но есть объективные причины, почему у них все так сложилось. Во-первых, на них наложены санкции, а во-вторых, мы воюем со страной, чье правительство является их акционером. Не стоит ожидать, что они выйдут с широкой рекламой своих продуктов на рынок и все на нее массово откликнутся.

Национальный банк тоже оказался в непростой ситуации. С одной стороны, мы хотим сохранить стабильность рынка. С другой стороны, мы понимаем, что эти банки должны изменить акционера, иначе они не смогут развиваться. И эти акционеры должны быть такими, чтобы мы точно понимали, что нет никаких репутационных рисков, и они не связаны с государством-агрессором. Поэтому мы так долго проверяем документы", - сказала Рожкова.

Ранее глава российского ВТБ заявил, что намерен постепенно сжимать бизнес в Украине, и, возможно, закрыть его.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сбербанк России, НБУ, Рожкова
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