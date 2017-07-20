Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 20 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,94/25,96*, к 12:00 котировки составили 25,915/25,935

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,915, максимальные - 25,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,935, максимальные - 25,96.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4392/0,4400, к 12:00 котировки составили 0,4377/0,4384.



Торги по евро начались с котировок 29,8802/29,9033, к 12:00 котировки составили 29,8177/29,8408.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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