 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ПриватБанк опроверг информацию о муже и.о. предправления

21.07.2017 18:15
Муж и.о. предправления ПриватБанка Галины Пахачук на сегодня не работает в авиакомпании Роза ветров, сообщила пресс-служба банка
Фото: EPA

Национализированный ПриватБанк опроверг информацию о том, что муж исполняющей обязанности председателя правления Галины Пахачук Андрей Ващук работает в авиационной компании Роза ветров, которую контролирует группа Приват.

"Для информации - супруг и.о. председателя правления ПриватБанка Галины Пахачук - действующий пилот пассажирских Airbus и на сегодня работает не в Розе ветров, а в другой авиакомпании. Пилот пассажирского судна - это не менеджер авиакомпании", - подчеркивает пресс-служба ПриватБанка.

Ранее сегодня издание Наші гроші написало, что Ващук работает в авиационной компании Роза ветров с годовой зарплатой 768 тыс. грн. Сообщалось также, что Ващук вместе с киевлянкой Еленой Донец владеет компанией Прайм-Рейт", которую возглавляет Евгений Годес.

Вчера, 20 июля, стало известно, что Александр Шлапак покидает ПриватБанк.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров