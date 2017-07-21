ПриватБанк опроверг информацию о муже и.о. предправления

Муж и.о. предправления ПриватБанка Галины Пахачук на сегодня не работает в авиакомпании Роза ветров, сообщила пресс-служба банка

Национализированный ПриватБанк опроверг информацию о том, что муж исполняющей обязанности председателя правления Галины Пахачук Андрей Ващук работает в авиационной компании Роза ветров, которую контролирует группа Приват.



"Для информации - супруг и.о. председателя правления ПриватБанка Галины Пахачук - действующий пилот пассажирских Airbus и на сегодня работает не в Розе ветров, а в другой авиакомпании. Пилот пассажирского судна - это не менеджер авиакомпании", - подчеркивает пресс-служба ПриватБанка.



Ранее сегодня издание Наші гроші написало, что Ващук работает в авиационной компании Роза ветров с годовой зарплатой 768 тыс. грн. Сообщалось также, что Ващук вместе с киевлянкой Еленой Донец владеет компанией Прайм-Рейт", которую возглавляет Евгений Годес.



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