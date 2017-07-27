Непопулярный доллар. Почему украинцы избавляются от валюты

Банки отбирают клиентов у черного рынка

С начала 2017 года розничный валютный рынок оживился. Объемы купли-продажи иностранной валюты через банковские отделения и официальные обменки растут. Особенно активно физлица стали продавать валюту в последние два месяца. В июне, по данным Национального банка, объем продажи валюты почти на 20% превысил объем покупки. Больше других регионов валюту сдавали в Киеве ($8 млн), и Киевской области ($0,9 млн), а также в Одесской ($3,2 млн), Днепропетровской ($0,8 млн) и Харьковской ($0,8 млн) областях. Опрошенные LIGA.net эксперты объясняют активизацию рынка влиянием сезонных факторов, отменой ограничений на валютном рынке и в стабилизацией курса.

Валютный поворот

Уже несколько лет подряд банки скупают у населения намного больше валюты, чем продают. В 2017 году физлица продали $1,474 млрд, в 2016 - $2,479 млрд, в 2015 - $1,548 млрд. Но так было не всегда. "До 2015 года в течение 11 лет наблюдалась чистая покупка валютной налички населением, суммы были немалые. Например, в 2011 г. через наличный рынок из экономики ушло $13 млрд", - говорит Елена Белан, главный экономист Dragon Capital.

О чем говорит изменение тенденции? Такое поведение на наличном рынке прежде всего объясняется последствиями девальвации, экономическим спадом и уменьшением доходов населения, которое вынуждено тратить валютные сбережения на текущие потребности. Еще одна возможная причина опережения предложения над спросом - рост трудовой миграции.

Точной статистики, сколько всего украинцев работает за рубежом, нет. В Польше предположительно проживает и работает около 1 млн наших соотечественников, заявил недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. "Количество украинцев, получивших разрешение работать в Польше увеличилось в несколько раз по сравнению с 2013 годом. При этом объемы официальных денежных переводов из Польши за эти годы не выросли. Скорее всего, трудовые мигранты привозят в Украину наличные и конвертируют в гривню", - говорит Белан.

Фактор черного рынка



Статистика валютообменных операций не учитывает сделки на черном рынке, который активизировался после введения административных мер НБУ и до сих пор удерживает часть клиентов. Стремительное падение курса гривни в 2014-2015 году и массовая ликвидация проблемных банков спровоцировали повышенный спрос на валюту и ее и дефицит банковской системе.

Пытаясь сдержать валютную панику, три года назад регулятор ввел ограничения на валютные операции. Запреты касались только банковских учреждений. Часть сделок перешла на серый и черный рынок, который предлагал клиентам выгодный и гибкий курс. Со временем административные меры ослабли, курс гривни стабилизировался и доля валютных операций вновь вернулась в легальное поле. "Теневой рынок сейчас составляет порядка 30% оборотов официального рынка. В пик кризиса этот объем достигал 100%", - говорит Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club.

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Помогли регуляторные послабления. В декабре Верховная Рада отменила 2% сбор с валютообменных операций, а в апреле НБУ позволил банкам продавать физлицам валюты на 150 000 грн в эквиваленте в сутки. В результате с начала этого года рынок активизировался, выросли как объемы проданной, так и купленной валюты через банковские отделения.



Сезонные факторы

Пик покупки и продажи пришелся на май-июнь. "Привлекательность гривни как средства сбережения увеличилась из-за падения ставок по валютным депозитам. Продажа валюты традиционно активизируется к середине лета. В основном это связано с увеличением расходов населением - на отпуска или на ремонты", - говорит Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

Стоимость долларовых депозитов с начала года, по данным LIGA.net снизилась на 0,32-0,61 п.п. и составляет в среднем 1,12-3,79% годовых. Вслед за межбанком курс иностранных валют на наличном рынке снижается несколько месяцев подряд. Сейчас доллар в банковских обменных пунктах можно в среднем купить за 26,1 грн.

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"Роль также могут играть мелкие украинские фермеры, который весной конвертируют в гривню доходы от предыдущего урожая для финансирования новой посевной кампании. В этом году росту продажи наличной валюты в мае также мог способствовать приезд туристов на Евровиденияе, - считает Белан.



Как долго население будет сдавать наличность? По мере удорожания доллара, продажа валюты населением в конце лета и в начале осени будет снижаться. "Официально, вероятно, предложение останется выше спроса. Если девальвационные настроения будут расти, спрос будет приближаться к предложению валюты. Часть рынка по-прежнему будет в тени - обслуживать теневой сектор", - говорит Шевчишин.

Кристина Болотова