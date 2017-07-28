Спрос на кредиты во втором квартале заметно вырос - НБУ

Нацбанк отмечает, что спрос на кредитны со стороны физических и юридических лиц во втором квартале существенно вырос

Спрос на потребительские и ипотечные кредиты во втором квартале существенно вырос. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.



Для составления отчета НБУ опросил кредитных менеджеров 68 финучреждений, на которые приходится 97% активов банковской системы. По их словам, росту спроса на кредиты способствовало снижение стоимости кредитов, укрепление потребительской уверенности и оживление на рынке недвижимости.



Как сообщили в 45% опрошенных банков, спрос на корпоративные кредиты также продолжал увеличиваться. По их данным, увеличивался спрос на все виды займов, кроме валютных. НБу объясняет это потребностью предприятий в оборотном капитале и инвестициях, снижением процентных ставок и необходимостью реструктуризировать долги.



При этом во втором квартале банки одобряли больше заявок на кредиты, чем в предыдущем. Это касается как корпоративных, так и потребительских кредитов.



68% опрошенных банков прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев портфель корпоративных кредитов возрастет, 62% - увеличение кредитования граждан.



В третьем квартале банки ожидают дальнейшего увеличения спроса на кредиты, прежде всего потребительские. Этому в первую очередь способствовало снижение процентных ставок.



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