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Спрос на кредиты во втором квартале заметно вырос - НБУ

28.07.2017 12:33
Нацбанк отмечает, что спрос на кредитны со стороны физических и юридических лиц во втором квартале существенно вырос

Спрос на потребительские и ипотечные кредиты во втором квартале существенно вырос. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.

Для составления отчета НБУ опросил кредитных менеджеров 68 финучреждений, на которые приходится 97% активов банковской системы. По их словам, росту спроса на кредиты способствовало снижение стоимости кредитов, укрепление потребительской уверенности и оживление на рынке недвижимости.

Как сообщили в 45% опрошенных банков, спрос на корпоративные кредиты также продолжал увеличиваться. По их данным, увеличивался спрос на все виды займов, кроме валютных. НБу объясняет это потребностью предприятий в оборотном капитале и инвестициях, снижением процентных ставок и необходимостью реструктуризировать долги.

При этом во втором квартале банки одобряли больше заявок на кредиты, чем в предыдущем. Это касается как корпоративных, так и потребительских кредитов.

68% опрошенных банков прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев портфель корпоративных кредитов возрастет, 62% - увеличение кредитования граждан.

В третьем квартале банки ожидают дальнейшего увеличения спроса на кредиты, прежде всего потребительские. Этому в первую очередь способствовало снижение процентных ставок.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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