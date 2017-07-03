Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,61 коп - до 26,0739 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,52 коп и составляет 29,1664 грн, средний курс продажи упал - на 8,90 коп до 29,8014 грн. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле - за 29,19 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,5 коп и составляет 4,047 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,457 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,32 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7968
|
26,0739
|
0,4047
|
0,4457
|
29,1664
|
29,8014
|
Медиана
|
25,8000
|
26,0500
|
0,4200
|
0,4450
|
29,2000
|
29,8000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 28 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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