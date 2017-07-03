Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 3 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 7,08 коп до 25,7968 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,61 коп - до 26,0739 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,52 коп и составляет 29,1664 грн, средний курс продажи упал - на 8,90 коп до 29,8014 грн. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле - за 29,19 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,5 коп и составляет 4,047 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,457 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,32 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7968 26,0739 0,4047 0,4457 29,1664 29,8014 Медиана 25,8000 26,0500 0,4200 0,4450 29,2000 29,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 28 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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