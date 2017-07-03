Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 3 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,005/26,03*, к 12:00 котировки составили 26,00/26,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,00, максимальные - 26,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4415/0,4425, к 12:00 котировки составили 0,4393/0,4397.



Торги по евро начались с котировок 29,6587/29,6846, к 12:00 котировки составили 29,5880/29,5967.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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