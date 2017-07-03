НБУ получил документы от Прокопени на покупку Сбербанка

Нацбанк получил пакет документов от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку "дочки" российского Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской "дочки" Сбербанка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



НБУ уточняет, что получил 30 июня пакет документов от гражданина Беларуси и Кипра Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через Паритетбанк) приобретения 100% акций Сбербанка.



Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке зарегистрированы и находятся на рассмотрении.



НБУ может рассматривать документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета. Регулятор проверит деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.



Ранее пресс-служба Прокопени сообщила, что он и Саид Гуцериев, который также претендует на Сбербанк, раньше выступали соинвесторами по некоторым проектам.



В начале июня Гуцериев говорил, что сделка по продаже Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца. Он добавил, что сейчас идет due diligence банка.



В конце мая НБУ сообщил, что в скором времени вынесет решение относительно документов на покупку Сбербанка.



В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в НБУ на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.



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Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.



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