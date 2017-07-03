НБУ получил документы от Прокопени на покупку Сбербанка
Национальный банк Украины (НБУ) получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской "дочки" Сбербанка России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ уточняет, что получил 30 июня пакет документов от гражданина Беларуси и Кипра Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через Паритетбанк) приобретения 100% акций Сбербанка.
Сейчас полученные документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке зарегистрированы и находятся на рассмотрении.
НБУ может рассматривать документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета. Регулятор проверит деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств.
Ранее пресс-служба Прокопени сообщила, что он и Саид Гуцериев, который также претендует на Сбербанк, раньше выступали соинвесторами по некоторым проектам.
В начале июня Гуцериев говорил, что сделка по продаже Сбербанка может быть закрыта в ближайшие два месяца. Он добавил, что сейчас идет due diligence банка.
В конце мая НБУ сообщил, что в скором времени вынесет решение относительно документов на покупку Сбербанка.
В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в НБУ на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.
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Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.
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