Не попасть на удочку. Как пропадают деньги с банковских карт

Самым популярным методом мошенничества остается социальная инженерия

Карточное мошенничество в Украине не сбавляет обороты. По данным Национальной полиции, с начала года было зафиксировано 3 000 обращений граждан о краже средств с банковских карт. В последние время участились жалобы связанные с хищением денег с карточных счетов через фишинговые сайты и телефонное мошенничество (так называемый вишинг). Данные банковских карт часто воруют с помощью скимминговых устройств - накладок, установленных на банкоматах, преимущественно в торговых центрах или других людных местах.



Мошенничество в цифрах



По данным межбанковской ассоциации участников платежных систем ЕМА, в первом полугодии 2017 года система обмена банковской информации Exchange-online зафиксировала 570 случаев социальной инженерии (вымогательство по телефону и другим каналам), 448 краж средств через банкоматы, 217 CNP мошеннических операций (оплата в интернете, например через фишинговые сайты), 86 случаев мошенничества через интернет-банкинг и другие дистанционные каналы обслуживания, 62 кражи через поддельные POS-терминалы.



С начала этого года ЕМА обнаружила 79 мошеннических сайтов, за аналогичный период прошлого года - 112. Всплеск пришелся на первый квартал.





Для борьбы с социальной инженерией и фишинговыми сайтами банки, платежные системы и сайты, где размещаются платежные данные стали обмениваться данными о мошенниках. Злоумышленников вносят в общий черный список на базе Exchange-online.

В первом полугодии участники платформы сформировали 1700 записей с телефонами и юридическими адресами злоумышленников, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Банки против фрода



Мошенники как правило выбирают жертву случайным образом. Чаще всего злоумышленники звонят и представляются сотрудниками банка, просят уточнить данные о банковских картах - пароли, пин-коды, CVV и другую информацию, которую никогда не спрашивают у своих клиентов настоящие банковские сотрудники.



Такие звонки и смс участились после недавней массовой кибератаки. Схему по вымогательству средств недавно раскрыл Ощадбанк. Злоумышленники наугад звонили абонентам и просили предоставить их персональные данные и данные карт в связи с потерей информации после хакерской атаки на Ощадбанк. К счастью, клиенты все чаще останавливают фрод самостоятельно. "Сейчас мы получаем больше предупреждающих сообщений о том, какие именно смс рассылают мошенники, чем заявлений о случившемся факте мошенничества", - говорят в пресс-службе банка.



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Украинцы сами сообщают номера телефонов мошенников банкам, далее эти номера банк передает правоохранителям. "Весной этого года при содействии службы безопасности Ощадбанка сотрудники киберполиции задержали преступников, которые орудовали в Полтавской и Харьковской областях. Их жертвами стали 50 человек, они потеряли 4 млн грн. "Идейный вдохновитель группировки отбывает наказание на временно оккупированной территории в Луганской области, где он ранее организовал колл-центр. Было заблокировано около 50 счетов, на которые мошенники переводили похищенные деньги", - рассказывают в пресс-службе банка.



В целом, по данным Национальной полиции, в прошлом году правоохранителям удалось остановить работу 21 преступной группировки, которая занималась кражей средств в банковских карт украинцев. По данным Ассоциации EMA, в прошлом году у держателей карт украли по меньшей мере 339 млн грн.



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Банки борются с мошенничеством не только за счет внимательности самих клиентов. "Антифрод-система ПриватБанка ежемесячно фиксирует в среднем 3600 попыток мошенничества, из которых 900 - социальная инженерия, остальное - мошеннические операции связанные с третьими лицами. Около 90% попыток удается останавливать" - рассказали Лига.net в ПриватБанке. Также ПриватБанк заметили сокращение мошенничества с использованием банкоматов. Если в 2014 году банк зафиксировал 2 878 случаев скимминга, в 2015 году - 3 891, то за последние 2 года тенденция пошла на спад. В прошлом году банк зафиксировал 871 случаев, за первые пять месяцев - 283 инцидента.



Как не попасть в ловушку



Вернуть деньги, украденные с банковской карты, не так просто. Для этого банку нужно доказать, что жертва соблюдала все правила безопасного содержания карты и не сообщала информацию о ней посторонним людям.



Чтобы избежать проблем, важно научиться вовремя распознавать признаки мошенничества. LIGA.net подготовила пять рекомендаций, которые помогут сохранить свои сбережения.



Чтобы избежать карточного мошенничества в банках рекомендуют прежде всего не сообщать данные о банковских картах посторонним лицам не хранить пароли в доступных местах. Если вам звонят или пишут с неизвестного номера и спрашивают о номере вашей карты, пароле и кодовых словах - это мошенники.



С утерянной карты легко снять деньги. Чтобы вовремя остановить мошеннические транзакции, службы безопасности банков рекомендуют клиентам пользоваться SMS-банкингом, а также устанавливать лимиты на снятие наличных и расчеты в торговой сети и в интернете.



Для онлайн-покупок лучше использовать проверенные сайты. Часто мошенники подделывают сайты и интернет-банкинги финучреждений. Перед тем как воспользоваться дистанционным каналом, стоит проверить адрес ресурса.



При доставке товара по почте пользуйтесь наложенным платежом, исключая предоплату непроверенным торговцам.



Важно обращать внимание на банкоматы, которыми вы хотите воспользоваться для снятия наличных. Если клавиатура или картоприемник установлены неровно или непривычно, лучше найти другой банкомат.



В любом случае, если вы стали жертвами мошенников, банкиры просят сообщать об инцидентах в колл-центры, а также правоохранительным органам.

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