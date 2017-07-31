НБУ продлил срок размещения депозитных сертификатов

Нацбанк расширил инструментарий операций по размещению депозитных сертификатов

Национальный банк Украины (НБУ) решил расширить инструментарий операций по размещению депозитных сертификатов, в том числе - продлить срок их размещения. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, НБУ добавил новый метод удовлетворения заявок банков, поданных на тендер по размещению депозитных сертификатов.



"Сейчас порядок предусматривает, что заявки банков удовлетворяются по указанным в них процентных ставках. Этот порядок будет дополнен новым методом, когда все заявки подлежат удовлетворению по единой предельной ставке, определенной центробанком", - объясняет регулятор.



В обоих случаях заявки банков, предлагающих процентные ставки выше предельной, удовлетворяться не будут.



Новый метод удовлетворения заявок соответствует рекомендациям Европейского центрального банка, отмечает НБУ.



Кроме того, максимальный срок размещения депозитных сертификатов продлен до 100 с 90 дней.



"Такие шаги расширяют инструментарий Национального банка Украины для формирования сегмента кривой доходности, а также для совершенствования монетарной трансмиссии для ее большего соответствия режиму инфляционного таргетирования", - сообщает пресс-служба.



Соответствующее постановление НБУ N70 вступает в силу с 1 сентября.



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