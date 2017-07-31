Ставка на снижение. Будет ли разрушена платежная монополия

Менеджеры сервиса Fondy о плюсах и минусах снижения Interchange-ставки на рынке цифровых платежей

Уже больше месяца среди участников рынка платежных технологий идут жаркие споры по поводу проекта № 6573 о внесении изменений закон "О платежных системах и переводе средств в Украине относительно комиссионного вознаграждения при осуществлении эквайринга". Проект предлагает кардинальные меры: на законодательном уровне ограничить размер комиссии, которая взимается с владельца торговой точки при приеме платежей банковскими картами. На сегодняшний день средняя комиссия по рынку составляет 2% для классического "наземного" эквайринга и 2,5% для интернет-эквайринга, снижение планируется провести пошаговое:



- с 2018 года - до 1,5% от суммы транзакции;

- с 2019 года - до 1%;

- с 2020 года -до 0,5%.



В СМИ были озвучены позиции всех заинтересованных сторон. Что примечательно, общей позиции относительно этого проекта не смогли сформировать даже в НБУ. Так, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в июне 2017 года поддержала законопроект, заявив: "Мы движемся в сторону кэшлес экономики. Но массово это возможно там, где людям это под силу. Сегодня уровень комиссий вызывает некоторые вопросы… Должно ли это (ограничение) устанавливаться законодательно или нет? Если не получается договорится, то, наверное, эти уровни должны быть установлены".



Эта же риторика прослеживается и в документе НБУ, посвященному концепции Cashless economy. Компании не мотивированы использовать электронные каналы из-за высоких комиссий по операциям международных платежных систем (interchange) - НБУ







В свою очередь в июле 2017 г. состоялась встреча по обсуждению данного законопроекта, который инициировала Независимая ассоциация банков Украины. На встрече присутствовали представители НБУ, компания Visa и банкиры (информации о присутствии авторов законопроекта и представителей интересов коммерсантов в официальном пресс-релизе НАБУ нет). На встрече Ольга Василева, и.о. директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ, сообщила о том, что регулятор направил в ВРУ свою позицию. "Национальный банк данный законопроект не поддерживает и настаивает на негативных последствиях для финансового сектора", - сказала Василева.

Мнения и аргументы сторон



Вполне ожидаемо, что у участников банковской системы и у предпринимателей, мнения относительно законодательного регулирования комиссий не совпадают. Так, в качестве основных аргументов банкиров и представителей международных платежных систем Visa и MasterCard озвучиваются следующие возможные негативные последствия принятия закона:



- вмешательство в рыночное формирование ставки приведет больше к негативным последствиям, чем к положительным сдвигам в экономике;



- дисбаланс и снижение доходов участников платежной транзакции приведет к снижению заинтересованности банков к карточному и эквайринговому бизнесу;



- снижение комиссий не выведет экономику из тени, так как низкий уровень распространенности безналичных расчетов кроется не в высоких эквайринговых тарифах, а в нежелании значительной части предпринимателей работать в "белую" и переводить свои обороты из наличного в безналичный расчет;



- снижение доходов банков приведет к их нежеланию и неспособности развивать технологии, программы лояльности для своих клиентов, инвестировать в инфраструктуру безналичных платежей, в частности бесконтактных карт;



- поскольку основными эквайерам в стране являются государственные банки, их доходы снизятся предположительно на 4 млрд. гривен в год, что приведет к необходимости докапитализации;



Разработчики и сторонники проекта считают, что поэтапным уменьшением комиссии можно будет достичь таких результатов:



- снизить стоимость товаров и услуг для конечного потребителя;



- облегчить финансовую нагрузку для торговцев;



- увеличить сеть приема карт на 400%;



- привлечь на банковское обслуживание те слои населения, которые не имеют счетов в банках, а это по их мнению 5 миллионов пенсионеров;



- выдать вторую (кредитную) карту 18-20 миллионам пользователей, получающих зарплаты, пенсии, выплаты на зарплатные (дебетово-расчетные) карты.



Из чего состоит торговая комиссии



Чтобы оценить весомость аргументов каждой стороны, давайте разберемся, что же такое торговая комиссия, и из каких частей она состоит. В пояснительной записке к законопроекту была приложена инфографика, отображающая усредненное распределение торговой комиссии между участниками транзакционной цепочки.





Основными участниками прохождения безналичной операции являются:



- банк-эквайер - банк, осуществляющий прием платежей у торговца через физический POS-терминал, или через интернет-терминал (мерчант аккаунт)



- МПС - международная платежная система. В Украине это Visa и MasterCard, на технологической платформе которых построена основная платежная инфраструктура страны. Также, стоит отметить существование НПС - национальной платежной системы ПРОСТИР, которая пока еще не получила широкое распространение;



- банк-эмитен - это банк, выпустивший платежную карту и открывший счет держателю карты;



- агент в лице процессингового центра, платежного шлюза или агрегатора.



Из чего же состоит стоимость эквайринга:



- Merchant Discount Rate (MDR)-это комиссия, взимаемая с торгово-сервисного предприятия за каждую транзакцию и включающая в себя наценку банка-эквайера, Interchange Fee и комиссии МПС. MDR комиссия, как правило, устанавливается в процентах и призвана стимулировать банк-эквайер развивать свою сеть платежных терминалов. Эту ставку планируется снизить с 2-2,5% до 0,5% в 2020 году, т.е. практически в 5 раз. Между прочим, по правилам МПС торговцу запрещено переносить эту комиссию на конечного покупателя в целях стимулирования карточных платежей. Но если в классическом эквайринге это правило четко соблюдается, то в инетрент-эквайринге ситуация, когда комиссию оплачивает сам покупатель, встречается довольно часто.

Интересный факт: массовый выпуск ПриватБанком премиальных Gold карт позволил ему, как банку-эмитенту, больше зарабатывать на эквайринговых транзакциях, в то время как торговая комиссия на рынке оставалась неизменной.



- Interchange Fee - комиссия, которая возвращается банку-эмитенту. Она призвана стимулировать эмитента выпускать больше платежных карт для расчета в торгово-сервисной сети. Как правило, величина этой комиссии зависит от типа карты (классическая, премиальная, предоплаченная), оборота торговой точки, способа проведения транзакции (CHIP,PIN, интернет,3DSecure, магнитная полоса, MOTO). nterchange Fee планируется снизить до 0,3% к 2020 году. Справедливости ради стоит отметить, что сейчас Interchange Fee платежные системы Visa и MasterCard устанавливают самостоятельно. Во внутренних правилах они запрещают украинским банкам разглашать размер комиссии, хотя в других странах она открыто публикуется на сайтах, например: Visa Europe и MasterCard US.



- Комиссия МПС - по сути, доход Visa и MasterCard, как правило незначительная часть от общей величины торговой комиссии.

- Наценка банка-эквайера и при наличии агента в лице процессингового центра, платежного шлюза или агрегатора - это комиссия, которую банк-эквайер или агент устанавливает для получения прибыли.



Анализ плюсов и минусов



Теперь понимая, как формируется торговая комиссия, можно провести анализ предположений обеих сторон о влиянии законодательного регулирования тарифных ставок.



Минусы



- Аргументы о том, что законопроект 6573 вмешивается в рыночное регулирование тарифов, сложно назвать весомыми. Как мы видим,Interchange Fee составляет существенную часть от общей торговой комиссии и устанавливается двумя доминирующими участниками рынка. Вполне очевидно, что регулирование внесет дисбаланс в существующую модель распределения доходов участников транзакционной цепочки. Стоит отметить, что текущий баланс не был сформирован исключительно рыночным процессом , а значит, одно ручное регулирование сменит другое, и сказать какое из них будет более эффективным, довольно сложно. Но, если текущие ставки были сбалансированы на протяжении долгого времени с учетом анализа рынков и их сегментов (впервые Visa ввела Interchange Fee в 1971 году), то регулятору понадобится время, чтобы заново нащупать баланс. Пока в законопроекте ни о каком балансе речь не идет: нет разграничения тарифа ни по типам бизнеса, ни по способам проведения безналичного платежа (например, Interchange Fee в интернете всегда заведомо выше, так как в нем заложены также повышенные риски мошенничества), ни по карточным продуктам.

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- Независимая ассоциация банков Украины среди одного из своих аргументов против законопроекта использует утверждение, что низкий уровень развития безналичных платежей в торговле кроется не в стоимости услуг эквайринга, а в нежелании предпринимателей работать легально. С этим сложно не согласиться, но только лишь отчасти. Например международные платежные системы активно используют существенное снижение Interchange Fee для стимулирования определенных сегментов рынка безналичных платежей или каналов оплаты. Так, например, Visa и MasterCard в свое время предлагали пониженный тариф для сферы продажи авиа и железнодорожных билетов. На сегодняшний день действует пониженный интерчейндж для микрокредитных финансовых организаций, а также при оплате товаров и услуг через digital wallet, для p2p переводов.



- Утверждение о том, что пониженные тарифы лишат банки доходов вполне резонно. С другой стороны, например, национальная платежная система ПРОСТІР, созданная Национальным банком, установила собственные тарифы на торговые операции в размере 0,5-1%. Учитывая, что в систему уже вступили 49 банков, многие банки, в том числе государственные, не считают такой уровень комиссий убыточным для своего транзакционного бизнеса.



- Неоспоримым также кажется факт, что снижение доходов банков приведет к уменьшению инвестиций в развитие инфраструктуры и платежных технологий. При всей логичности утверждения, опыт регулирования Interchange Fee Европейским Центральным Банком, показывает, что в долгосрочной перспективе, при правильном балансе распределения комиссии между всеми участниками транзакционной цепочки, и инвестировании в финансовые инновации, развитие cashless позволит раскрыть потенциал экономики и снизить стоимость транзакционных издержек. И что более важно, существенно увеличить оборот товаров и услуг.



Плюсы



- Самый очевидный положительный результат от снижения интерчейнджа - это уменьшение нагрузки на торговца, а значит возможность начать принимать платежи по картам. Для низкомаржинального и малого бизнеса это возможность начать это делать. Сейчас устанавливать POS-терминал такому бизнесу невыгодно из-за большого срока его окупаемости. К тому же низкая ставка позволила бы продать товар клиенту дешевле. Однако, по убеждению специалистов того же Европейского центрального банка, такой положительный эффект возможен только при наличии сильной конкуренции как среди банков-эквайеров, так и среди эмитентов. Но это на данный момент усложнено фактом принадлежности государству более 70% сети POS-терминалов и карточной эмиссии. Таким образом, при слабой конкуренции и чрезмерной зарегулированности Interchange Fee, эффект может быть противоположным: возникнут скрытые комиссии эмитентов, торговая комиссия останется на высоком уровне, несмотря на снижение интерчейнджа. Также стоит отметить, что главная роль государства в процессе уменьшения Interchange Fee - это, отнюдь не фиксация процентной ставки на низком уровне. Это создание эффективного конкурентного рынка, на котором отсутствуют ограничивающие соглашения между субъектами, в противовес сегодняшнему картельному составу из эмитентов, эквайеров и МПС.



- Утверждение сторонников законопроекта о том, что низкий уровень комиссий будет стимулировать дополнительную эмиссию карт для зарплатных проектов и пенсионеров выглядит спорным. Именно высокий Interchange Fee позволяет банкам эмитентам вводить бонусные программы, когда за покупки в торгово-сервисной сети держателю карты начисляется вознаграждений в виде процента от покупки. Так, при Interchange Fee в размере 0,3% с трудом представляется, каким образом эмитент сможет зачислить кэшбэк в размере 1%, не закладывая эту комиссию в скрытые платежи. Особенно это касается социальных типов карт, по которым, как правило, эмитентские комиссии минимальны. С другой стороны, у банков-эмитентов все еще остается достаточно инструментов в виде дополнительных комиссий, отдельных условий использования карт, перекрестного субсидирования держателей карт.



Итоги



На данный момент можно вполне уверенно сказать, что законопроект в текущем представлении вряд ли сможет привести к стимулированию безналичных платежей в стране, так как он не учитывает необходимость диалога между всеми участниками транзакционной цепочки: банков, торговцев, МПС, держателей карт. Законопроект не предусматривает создание эластичного процесса установки комиссий для эмитентов и эквайеров с целью выявления баланса между различными видами бизнесов, сегментами экономики, социальными типами держателей карт. Вместо создания правил для эффективной конкуренции между участниками рынка, закон скорее направлен на жесткое регулирование тарифных ставок в интересах одной стороны.

СЕО Fondy Воронин Андрей

CЕO Fondy Максим Козенко