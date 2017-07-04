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Экс-менеджеры Привата выдали связанным лицам 190 млрд грн займов

04.07.2017 13:10
По словам главы правления ПриватБанка Александра Шлапака, бывшее руководство финучреждения выдало связанным лицам кредиты на 190 млдр грн
Александр Шлапак

Бывшее руководство ПриватБанка выдало более 190 млрд грн, или 97%, кредитного портфеля связанным лицам. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил сегодня, 4 июля, председатель правления банка Александр Шлапак.

"Действительно, годовая отчетность аудиторов называет цифру около 10 млрд. Мы называем цифру 190 млрд", - сказал Шлапак.

"223 клиента на общую сумму 198,4 млрд грн. Мы для себя разбили этот портфель на четыре группы. Первая группа - трансформированные кредиты - 36 заемщиков на сумму почти 133 млрд грн", - заявил Шлапак.

Кроме того, есть лизинговый портфель. "41 заемщик почти на 15 млрд, на такую же сумму третий кейс, который выдавался на Кипре", - отметил предправления ПриватБанка.

Имеется и четвертый портфель кредитов, выданных связанным компаниям, на сумму более 36 млрд грн.

Шлапак отметил, что большая часть заемщиков недавно созданные компаниями с негативным финансовым положением. Во время выдачи этих кредитов грубо нарушались внутренние регламентные документы самого банка, добавил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Кредит, Шлапак
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