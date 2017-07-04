Экс-менеджеры Привата выдали связанным лицам 190 млрд грн займов

По словам главы правления ПриватБанка Александра Шлапака, бывшее руководство финучреждения выдало связанным лицам кредиты на 190 млдр грн

Бывшее руководство ПриватБанка выдало более 190 млрд грн, или 97%, кредитного портфеля связанным лицам. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил сегодня, 4 июля, председатель правления банка Александр Шлапак.



"Действительно, годовая отчетность аудиторов называет цифру около 10 млрд. Мы называем цифру 190 млрд", - сказал Шлапак.



"223 клиента на общую сумму 198,4 млрд грн. Мы для себя разбили этот портфель на четыре группы. Первая группа - трансформированные кредиты - 36 заемщиков на сумму почти 133 млрд грн", - заявил Шлапак.



Кроме того, есть лизинговый портфель. "41 заемщик почти на 15 млрд, на такую же сумму третий кейс, который выдавался на Кипре", - отметил предправления ПриватБанка.



Имеется и четвертый портфель кредитов, выданных связанным компаниям, на сумму более 36 млрд грн.



Шлапак отметил, что большая часть заемщиков недавно созданные компаниями с негативным финансовым положением. Во время выдачи этих кредитов грубо нарушались внутренние регламентные документы самого банка, добавил он.



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