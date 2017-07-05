ПриватБанк выиграл иски на 10 млрд грн - Шлапак

По словам главы правления, ПриватБанк на данный момент фигурирует в рассмотрении 122 тысяч производств

ПриватБанк выиграл иски на 10 млрд грн. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, пишет FinClub.



"9 млрд грн исков это устаревшая информация. ПриватБанк, по состоянию на 30 июня 2017 года, фигурирует в рассмотрении 121,961 тыс. дел. Решений - 74,261 тыс. В пользу банка вынесено решений на 10 млрд грн, негативные решения на сумму почти 2 млрд грн", - заявил он.



Общая сумму претензий - исков, поданных ПриватБанком - составляет 23,8 млрд грн.



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