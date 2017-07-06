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НБУ готов разрешить досрочно погашать валютные кредиты

06.07.2017 17:00
Нацбанк хочет расширить возможности для досрочного погашения кредитов
Яков Смолий

Правление Национального банка Украины (НБУ) готово продолжить постепенную либерализацию регулирования на валютном рынке, поскольку для этого сложилась благоприятная ситуация. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил и.о. председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Мы хотим расширить возможности для досрочного погашения кредитов, привлеченных у резидентов", - сказал он.

По словам Смолия, банки, во-первых, смогут раньше срока погашать такие валютные кредиты. Во-вторых, бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, когда акционером такого заемщика или резидента является международная финансовая организация. В-третьих, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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