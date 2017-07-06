НБУ готов разрешить досрочно погашать валютные кредиты
Правление Национального банка Украины (НБУ) готово продолжить постепенную либерализацию регулирования на валютном рынке, поскольку для этого сложилась благоприятная ситуация. Об этом сегодня, 6 июля, сообщил и.о. председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.
"Мы хотим расширить возможности для досрочного погашения кредитов, привлеченных у резидентов", - сказал он.
По словам Смолия, банки, во-первых, смогут раньше срока погашать такие валютные кредиты. Во-вторых, бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, когда акционером такого заемщика или резидента является международная финансовая организация. В-третьих, резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов при условии, что нерезидентом-кредитором является банк.
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