Официальные курсы банковских металлов на 7.07.2017

Нацбанк Украины установил на 7 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 319212,71 грн;

серебро - 4172,26 грн;

платина - 234803,38 грн;

палладий - 219167,19 грн.

Напомним, на 6 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 318734,03 грн;

серебро - 4166,03 грн;

платина - 237163,40 грн;

палладий - 222797,77 грн.

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