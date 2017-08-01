Путин разрешил крымчанам не возвращать долги украинским банкам
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям аннексированного Крыма не платить долги перед украинскими банками. Об этом сообщается на сайте Путина.
Теперь будет действовать норма об отказе заемщика от взаимодействия с лицом, которое имеет основания требовать погашения задолженности. Также заемщик может обратиться в Фонд защиты вкладчиков, который уполномочен реструктурировать задолженности заемщика.
Ранее парламент страны-агрессора утвердил закон об уточнении правил погашения задолженности перед украинскими банками заемщиками, проживающими в аннексированном Крыму.
Закон позволит обнулять кредиты до 5 млн рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами.
Консолидированный бюджет оккупированного Крыма в прошлом году выполнен с дефицитом в 19,3 млрд рублей ($325 млн).
Ранее в Национальном банке Украины сообщали, что украинские финучреждения потеряли 22 млрд грн из-за аннексии Крыма.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.
После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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