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Ощадбанк увеличил чистую прибыль до 306 млн грн

01.08.2017 12:34
Чистая прибыль Ощадбанка в первом полугодии выросла на 22% по сравнению с первым полугодием 2016 г.

Государственный Ощадбанк нарастил чистую прибыль в первом полугодии на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 306 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Операционный доход Ощадбанка увеличился на 20,3% и составляет 4,7 млрд грн.

Активы за шесть месяцев выросли на 4,6%, до 220,3 млрд грн. Кредитно-инвестиционный портфель вырос на 3,9%, до 149,2 млрд грн.

Собственный капитал за первое полугодие вырос на 64,3%, до 25,9 млрд грн. Адекватность регулятивного капитала банка сейчас составляет 12,4% при нормативном требовании не менее 10%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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