Ощадбанк увеличил чистую прибыль до 306 млн грн
Государственный Ощадбанк нарастил чистую прибыль в первом полугодии на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 306 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Операционный доход Ощадбанка увеличился на 20,3% и составляет 4,7 млрд грн.
Активы за шесть месяцев выросли на 4,6%, до 220,3 млрд грн. Кредитно-инвестиционный портфель вырос на 3,9%, до 149,2 млрд грн.
Собственный капитал за первое полугодие вырос на 64,3%, до 25,9 млрд грн. Адекватность регулятивного капитала банка сейчас составляет 12,4% при нормативном требовании не менее 10%.
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