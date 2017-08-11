Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 11 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,67/25,685*, к 12:00 котировки составили 25,665/25,68

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,665, максимальные - 25,69. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,68, максимальные - 25,71.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4259/0,4264, к 12:00 котировки составили 0,4266/0,4272.



Торги по евро начались с котировок 30,1750/30,1901, к 12:00 котировки составили 30,1717/30,1868.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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